Кабмин в ближайшее время представит программу развития России

Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФСпорт 15 мая, 14:41
OMEGA останется официальным хронометристом Олимпийских игр до 2032 годаСпорт 15 мая, 14:40
Семин: футболисту Миранчуку надо оставаться в "Локомотиве", где он прогрессируетСпорт 15 мая, 14:39
Меркель по-прежнему намерена сохранить сделку с Турцией по беженцамМеждународная панорама 15 мая, 14:33
Индекс SCFI в мае снижается на всех ключевых трейдахТранспорт 15 мая, 14:18
Российские и израильские химики научились возвращать белки к жизниНаука 15 мая, 14:12
Самедов: Кубок конфедераций по футболу - не репетиция ЧМ, а самодостаточный турнирСпорт 15 мая, 14:12
Космодром Байконур. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 14:11
Турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина завершился победой испанского "Вильярреала"Новости партнеров 15 мая, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Правительство России в ближайшее время представит свою программу социально-экономического развития страны на перспективу, будут изучаться также предложения, подготовленные на экспертных площадках. Об этом сообщил журналистам президент Владимир Путин.
Он напомнил, что, помимо экспертов под руководством экс-главы Минфина Алексея Кудрина, свою программу развития готовит и кабинет министров. "И мы договорились с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что в ближайшее время мне ее представят", - сказал глава государства.
Путин напомнил о разработке стратегий и на других площадках, например, в рамках Столыпинского клуба. "Это разные подходы, разные видения часто. Уверен, мы в администрации (президента) и я лично не только глубоко ознакомимся со всеми этими предложениями, но и посмотрим, что может быть сделано на базе этих предложений в качестве пути стратегического развития экономики и социальной сферы нашей страны на ближайшие годы", - подчеркнул Путин.
В целом, по словам главы государства, разработка программных документов имеет важное значение. Он посетовал на восприятие, будто различные планы и стратегии уходят "в песок". "Это абсолютно не соответствует действительности! Если не строить никаких стратегий и планов, то мы будем пребывать в состоянии хаоса; стратегия вырабатывает направление движения в развитии, приоритеты определяет", - подчеркнул Путин.
При этом он признал, что жизнь всегда вносит свои коррективы - "чего-то удается сделать, чего-то не удается, это далеко не самое страшное". В этом смысле он назвал имеющими "немаленькое значение" и Программу-2020, и реализацию "майских указов" 2012 года.
"Что касается того, что программа Кудрина не обсуждалась публично - вы ему и попеняйте на это", - прокомментировал Путин слова журналиста о том, что подготовка стратегии развития РФ на соответствующей площадке велась без общественного обсуждения. "Я как раз исхожу из того, что любая стратегия и любые предложения, сделанные на серьезном уровне и транслируемые на уровень руководства страны, должны проходить широкое общественное обсуждение", - сказал глава государства.