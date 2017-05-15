Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин в ближайшее время представит программу развития России

Политика
15 мая, 13:21 дата обновления: 15 мая, 13:51 UTC+3

По словам президента, также будут изучаться предложения в социально-экономической области, подготовленные на экспертных площадках

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Правительство России в ближайшее время представит свою программу социально-экономического развития страны на перспективу, будут изучаться также предложения, подготовленные на экспертных площадках. Об этом сообщил журналистам президент Владимир Путин.

Он напомнил, что, помимо экспертов под руководством экс-главы Минфина Алексея Кудрина, свою программу развития готовит и кабинет министров. "И мы договорились с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что в ближайшее время мне ее представят", - сказал глава государства.

Путин напомнил о разработке стратегий и на других площадках, например, в рамках Столыпинского клуба. "Это разные подходы, разные видения часто. Уверен, мы в администрации (президента) и я лично не только глубоко ознакомимся со всеми этими предложениями, но и посмотрим, что может быть сделано на базе этих предложений в качестве пути стратегического развития экономики и социальной сферы нашей страны на ближайшие годы", - подчеркнул Путин.

О важности стратегического видения

В целом, по словам главы государства, разработка программных документов имеет важное значение. Он посетовал на восприятие, будто различные планы и стратегии уходят "в песок". "Это абсолютно не соответствует действительности! Если не строить никаких стратегий и планов, то мы будем пребывать в состоянии хаоса; стратегия вырабатывает направление движения в развитии, приоритеты определяет", - подчеркнул Путин.

При этом он признал, что жизнь всегда вносит свои коррективы - "чего-то удается сделать, чего-то не удается, это далеко не самое страшное". В этом смысле он назвал имеющими "немаленькое значение" и Программу-2020, и реализацию "майских указов" 2012 года.

Общественное обсуждение проектов

"Что касается того, что программа Кудрина не обсуждалась публично - вы ему и попеняйте на это", - прокомментировал Путин слова журналиста о том, что подготовка стратегии развития РФ на соответствующей площадке велась без общественного обсуждения. "Я как раз исхожу из того, что любая стратегия и любые предложения, сделанные на серьезном уровне и транслируемые на уровень руководства страны, должны проходить широкое общественное обсуждение", - сказал глава государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Один пояс - один путь" в Пекине
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
5
Суд отказался арестовывать водителя BMW, избившего женщину в центре Москвы
6
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
7
Volkswagen отзывает в России 14 тысяч автомобилей Audi
Темы дня
Загрузка...
Реклама