Кабмин в ближайшее время представит программу развития России

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Правительство России в ближайшее время представит свою программу социально-экономического развития страны на перспективу, будут изучаться также предложения, подготовленные на экспертных площадках. Об этом сообщил журналистам президент Владимир Путин.

Он напомнил, что, помимо экспертов под руководством экс-главы Минфина Алексея Кудрина, свою программу развития готовит и кабинет министров. "И мы договорились с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что в ближайшее время мне ее представят", - сказал глава государства.

Путин напомнил о разработке стратегий и на других площадках, например, в рамках Столыпинского клуба. "Это разные подходы, разные видения часто. Уверен, мы в администрации (президента) и я лично не только глубоко ознакомимся со всеми этими предложениями, но и посмотрим, что может быть сделано на базе этих предложений в качестве пути стратегического развития экономики и социальной сферы нашей страны на ближайшие годы", - подчеркнул Путин.

О важности стратегического видения

В целом, по словам главы государства, разработка программных документов имеет важное значение. Он посетовал на восприятие, будто различные планы и стратегии уходят "в песок". "Это абсолютно не соответствует действительности! Если не строить никаких стратегий и планов, то мы будем пребывать в состоянии хаоса; стратегия вырабатывает направление движения в развитии, приоритеты определяет", - подчеркнул Путин.

При этом он признал, что жизнь всегда вносит свои коррективы - "чего-то удается сделать, чего-то не удается, это далеко не самое страшное". В этом смысле он назвал имеющими "немаленькое значение" и Программу-2020, и реализацию "майских указов" 2012 года.

Общественное обсуждение проектов

"Что касается того, что программа Кудрина не обсуждалась публично - вы ему и попеняйте на это", - прокомментировал Путин слова журналиста о том, что подготовка стратегии развития РФ на соответствующей площадке велась без общественного обсуждения. "Я как раз исхожу из того, что любая стратегия и любые предложения, сделанные на серьезном уровне и транслируемые на уровень руководства страны, должны проходить широкое общественное обсуждение", - сказал глава государства.