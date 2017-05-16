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Представитель клуба "Валдай": инициатива "Один пояс - один путь" укрепит безопасность РФ

Политика
16 мая, 7:07 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

По словам Тимофея Бордачева, сотрудничество в рамках ЕврАзЭС и инициативы, продвигаемой Китаем, работает на укрепление региональной стабильности в Евразии, а также способствует развитию стран региона

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ПЕКИН, 16 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Инициатива "Один пояс - один путь" будет способствовать укреплению экономической безопасности России. Уверенность в этом выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

По его словам, "наиболее важными направлениями сопряжения (Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и инициативы, продвигаемой Китаем) являются направления сферы финансов, технических стандартов, а также решение вопросов экологической кооперации".

"Международные отношения каждый раз ставят вопрос мира и конфликта. Когда три года назад нас спросили, как относиться к инициативе, то следующий вопрос был: "Будет ли это способствовать безопасности России или нет?" "Один пояс - один путь" будет способствовать укреплению экономики России и не несет угрозу правящему режиму", - считает эксперт.

Отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и "Одного пояса - одного пути", он отметил, что в настоящее время "альтернативы нет". "Это решение, которое два года назад было найдено нашими лидерами и которое работает на укрепление региональной стабильности в Евразии, а также способствует развитию стран региона. Мы смогли сделать то, что не смогли сделать в Европе - ЕврАзЭС и ЕС вели спор за Украину, а здесь мы смогли найти общее решение", - сообщил Бордачев.

"Мы, - продолжил он, - двигаемся по этому пути не очень быстро, и это не удивительно". "У нас сейчас довольно сложно выстроена система отношений - идут переговоры между ЕврАзЭС и Китаем по вопросу нового соглашения. Это самые важные переговоры, поскольку они определят правовое будущее наших отношений. Одновременно Россия и Китай развивают между собой двусторонние отношения, это довольно сложный, многогранный процесс", - подытожил собеседник агентства.

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