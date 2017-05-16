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Клинцевич: расширением санкционного списка Киев создает лишь шумиху и скандалы

Политика
16 мая, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

По словам сенатора, отношение официальных властей Украины ко всему российскому хорошо известно, и они могли бы ввести все свои санкции сразу на все

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Украина своим расширением санкционного списка физических и юридических лиц РФ создает лишь шумиху и скандалы.

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Такое мнение сенатор высказал журналистам.

"Понятно, что эти акции рассчитаны исключительно на Запад. Киев таким образом создает информационные поводы для шумихи и скандалов. Думаю, что зря старается. Европе это уже порядком надоело - там совсем другие проблемы. А к России вообще не имеет никакого отношения", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, отношение официальных властей Украины ко всему российскому хорошо известно, и они могли бы ввести все свои санкции сразу на все.

"Но Киев специально, что называется, тянет резину, с определенной периодичностью совершенно произвольно внося в санкционный список все новых и новых российских физических и юридических лиц. Такое впечатление, что у них там составлен своего рода перспективный план, в котором все расписано на несколько лет вперед - даты введения новых санкции, конкретные фигуранты, под них подпадающие",- отметил сенатор.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил расширенный список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. На этот раз санкционный список физлиц состоит из 1228 человек, юридических - из 468. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Сегодня же Киев запретил на Украине российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

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