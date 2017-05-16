В Кремле назвали "полной ерундой" сообщения о передаче Трампом Лаврову секретных данных

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Белом доме © Александр Щербак/ТАСС

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "полной ерундой" публикации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы передал главе МИД РФ Сергею Лаврову секретные сведения относительно источников информации по ситуации в Сирии.

"Для нас это не тема, это очередная ерунда", - сказал представитель Кремля журналистам.

"Мы вообще не хотим иметь отношения к этой ерунде, это полная ерунда, здесь нет темы ни для подтверждения, ни для опровержения", - подчеркнул Песков.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) во время переговоров в Белом доме, состоявшихся на прошлой неделе.