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МИД РФ: исламский банкинг позволяет России расширить связи с мусульманскими странами

Политика
16 мая, 18:53 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 16, мая. /ТАСС

Экономическое сотрудничество - мощный объединительный фактор России и исламского мира, отметил посол по особым поручениям Константин Шувалов

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ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Исламский банкинг позволяет России расширить число партнеров в финансовой сфере за счет банков мусульманских стран. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Исламский банкинг - это вопрос для обсуждения банковских учреждений. Каждое государство решает для себя вопросы создания соответствующей инфраструктуры, в том числе правовой, корректировки законодательства, - сказал Шувалов. - Исламский банкинг привлекателен тем, что позволяет России расширить круг партнеров по финансовому сотрудничеству за счет банков мусульманских стран, действующих на принципах исламского банкинга".

"Не все банки там действуют именно на таких принципах. Но тема в деталях должна обсуждаться и обсуждается в банковском сообществе", - отметил дипломат.

По его словам, у Исламского банка развития (ИБР) целая группа учреждений, имеются хорошие контакты с Центральным банком РФ. "Прежний президент ИБР подписал в Казани во время прошлой встречи Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" меморандумы о понимании с ведущими российскими банковскими учреждениями".

Шувалов особо подчеркнул, что экономическое сотрудничество является мощным объединительным фактором России и исламского мира. "В этом смысле экономическое направление удачно вписывается в центральную задачу Группы - сближения России и исламского мира", - сказал Константин Шувалов.

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