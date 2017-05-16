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МИД назвал очернительством статью швейцарской газеты о влиянии России на выборы на Западе

Политика
16 мая, 23:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Такие публикации вредят имиджу швейцарских СМИ, "до недавнего времени верных принципам нейтралитета и объективного освещения событий", отметили в ведомстве

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. МИД РФ прокомментировал опубликованную 13 мая в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung статью под названием "Путин ведет войну против Запада". Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства в рубрике "Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России", такие публикации наносят ущерб имиджу швейцарских СМИ, до недавнего времени верных принципам нейтралитета и объективного освещения событий.

Как уточнили в российском дипведомстве, в статье приводятся утверждения о якобы имевшем место вмешательстве российских хакеров, направляемых спецслужбами, в ход предвыборных кампаний в США и Франции. Кроме того, сообщается, что следующей их мишенью станут парламентские выборы в ФРГ. Признавая, что с полной уверенностью установить происхождение кибератак, дискредитирующих демократических кандидатов, невозможно, автор все же возлагает ответственность за них на Россию.

"Сталкиваясь с подобными рассуждениями, приходим к выводу о том, что и Neue Zürcher Zeitung начинает отказываться от основополагающих принципов профессиональной журналистики, от объективного и беспристрастного освещения событий, переходя к ведению откровенной информационной войны против России. Опираясь на "набор косвенных доказательств", "мнения спецслужб" и свои личные ощущения, автор озвучивает голословные обвинения в адрес нашей страны. Иначе как очернительством это назвать нельзя", - прокомментировали публикацию в российском дипведомстве.

"Полагаем, что такого рода публикации наносят ущерб в первую очередь позитивному имиджу швейцарских СМИ, которые до недавнего времени пользовались репутацией важного общественного института, верного принципам нейтралитета и взаимоуважительного диалога", - добавили в МИД РФ, вновь подчеркнув, что Россия придерживается последовательной позиции в защиту норм международного права и хакерскими атаками не занимается.

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