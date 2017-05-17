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Гатилов проводит встречу с де Мистурой на межсирийских переговорах в Женеве

Политика
17 мая, 13:53 дата обновления: 17 мая, 14:50 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 17, мая. /ТАСС

Встреча проходит во Дворце Наций ООН

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ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов проводит встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Об этом сообщает корр. ТАСС.

Встреча проходит во Дворце Наций ООН. Гатилов 16 мая прибыл в Женеву для консультаций на полях межсирийских переговоров. В тот же день он в первый раз встретился с де Мистурой, а также с делегацией правительства Сирии во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари и "московской группой" оппозиции.

При этом встреча с делегацией сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) пока не подтверждена, хотя и обсуждается.

"Мы сейчас только обсуждаем возможность встречи, пока окончательного решения нет", - сказал Гатилов.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что встреча Гатилова с ВКП может состояться в среду. На предыдущем раунде такие консультации уже имели место.

Меморандум по деэскалации в Сирии

Россия будет продвигать закрепление меморандума о зонах деэскалации в Сирии резолюцией СБ ООН, заявил Геннадий Гатилов.

"Мы внесли наш проект резолюции по этому поводу, он "на столе" СБ ООН. Поэтому будем продвигать нашу идею, наши предложения в зависимости от консультаций в других форматах", - сказал он.

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане 3-4 мая договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В соответствии с соглашением с 6 мая в этих зонах введен запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. Создание зон деэскалации не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат-ан-Нусра" (запрещены в РФ - прим. ТАСС).

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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Де Мистура, Стаффан Гатилов, Геннадий Михайлович
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