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Богданов: Москва считает полезным закрепить в СБ ООН меморандум по Сирии

Политика
17 мая, 14:18 дата обновления: 17 мая, 14:54 UTC+3

По словам спецпредставителя президента РФ, это поможет "дисциплинировать все заинтересованные стороны"

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Михаил Богданов

Михаил Богданов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 17 мая. /ТАСС/. Россия считает полезным закрепить в СБ ООН меморандум о зонах деэскалации в Сирии, чтобы дисциплинировать сирийские стороны. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

"Мы сразу предложили меморандум в Астане закрепить в СБ ООН, но были у некоторых наших партнеров сомнения, - сказал Богданов. - Хотя это было бы очень полезно, с тем чтобы дисциплинировать все заинтересованные стороны и незаинтересованные, которые не очень поддерживают (процесс - прим. ТАСС)".

Москва также надеется, что "общими усилиями в координации с другими основными внешними сторонами-гарантами и другими партнерами удастся дисциплинировать сирийские стороны".

"У нас плотные контакты с правительством в Дамаске, с некоторыми группами светской и вооруженной оппозиции. Но не со всеми, - отметил заместитель главы МИД РФ. - Поэтому требуется работа наших турецких партнеров, из стран Залива. Скоро предстоят очень важные контакты с некоторыми государствами Персидского залива на разных уровнях, в том числе на очень высоком".

"Думаю, что все контакты, которые мы буквально каждый день осуществляем, дадут результат", - сказал Богданов.

По его словам, Россия ведет очень интенсивные консультации с Ираном и Турцией по реализации меморандума о зонах деэскалации в Сирии. 

"Сейчас идут очень интенсивные консультации и в рамках "тройки" гарантов, которые подписывали этот меморандум, и с другими нашими партнерами, которые участвуют в качестве наблюдателей - Иордания, США", - сказал Богданов.

Визит в Москву

Россия считает возможным визит в Москву спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры после раунда межсирийских переговоров в Женеве, заявил Михаил Богданов.

"Не исключаем, конечно, - сказал он. - Потому что сейчас в Женеве находится заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов, он в контакте со Стаффаном де Мистурой и другими участниками межсирийскиж переговоров".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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Де Мистура, Стаффан Богданов, Михаил Леонидович
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