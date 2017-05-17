Путин призвал избавиться от излишней политизации в отношениях РФ и ЕС

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от излишней политизации в отношениях России и ЕС.
С таким призывом он обратился на итоговой пресс-конференции после двусторонних переговоров с премьером Италии.
"Необходимо постараться избавиться от излишней политизации и восстановить конструктивную атмосферу нашего взаимодействия", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что на переговорах речь зашла и об отношениях России и Евросоюза. "Их состояние нормальным назвать нельзя", - констатировал президент. При этом он выразил уверенность, что расширение экономического сотрудничества между Россией и европейскими странами, а также развитие прямых связей между ЕС и ЕврАзЭС могло бы содействовать укреплению доверия на всем пространстве Евразии.
В заключение Путин поблагодарил итальянских коллег за обстоятельный и откровенный обмен мнениями. Он также выразил надежду, что это будет способствовать комплексному развитию российско-итальянских связей.