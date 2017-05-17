Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин призвал избавиться от излишней политизации в отношениях РФ и ЕС

Политика
17 мая, 14:28 дата обновления: 17 мая, 14:38 UTC+3

Нужно восстановить "конструктивную атмосферу нашего взаимодействия", подчеркнул президент

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от излишней политизации в отношениях России и ЕС.

С таким призывом он обратился на итоговой пресс-конференции после двусторонних переговоров с премьером Италии.

"Необходимо постараться избавиться от излишней политизации и восстановить конструктивную атмосферу нашего взаимодействия", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что на переговорах речь зашла и об отношениях России и Евросоюза. "Их состояние нормальным назвать нельзя", - констатировал президент. При этом он выразил уверенность, что расширение экономического сотрудничества между Россией и европейскими странами, а также развитие прямых связей между ЕС и ЕврАзЭС могло бы содействовать укреплению доверия на всем пространстве Евразии.

В заключение Путин поблагодарил итальянских коллег за обстоятельный и откровенный обмен мнениями. Он также выразил надежду, что это будет способствовать комплексному развитию российско-итальянских связей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
2
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
3
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
4
Путин назвал сообщения про выданные Трампом Лаврову секреты "политической шизофренией"
5
МИД ФРГ с беспокойством воспринял санкции Украины против России
6
Первый зарубежный вояж Трампа: отступление от традиций
7
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
Темы дня
Загрузка...
Реклама