Путин призвал избавиться от излишней политизации в отношениях РФ и ЕС

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от излишней политизации в отношениях России и ЕС.

С таким призывом он обратился на итоговой пресс-конференции после двусторонних переговоров с премьером Италии.

"Необходимо постараться избавиться от излишней политизации и восстановить конструктивную атмосферу нашего взаимодействия", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что на переговорах речь зашла и об отношениях России и Евросоюза. "Их состояние нормальным назвать нельзя", - констатировал президент. При этом он выразил уверенность, что расширение экономического сотрудничества между Россией и европейскими странами, а также развитие прямых связей между ЕС и ЕврАзЭС могло бы содействовать укреплению доверия на всем пространстве Евразии.

В заключение Путин поблагодарил итальянских коллег за обстоятельный и откровенный обмен мнениями. Он также выразил надежду, что это будет способствовать комплексному развитию российско-итальянских связей.