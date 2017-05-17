Путин обсудил с Джентилони кризисы в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг КНДР

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьером Италии Паоло Джентилони кризисы в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг КНДР. По его словам, стороны отметили важность общих усилий в борьбе с терроризмом.

"Обменялись мнениями по наиболее актуальным международным вопросам, затронули кризисные ситуации в Ливии, Сирии, на Украине, на Корейском полуострове", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров.

Российский лидер подчеркнул, что Россия и Италия выступают за объединение усилий мирового сообщества для противодействия главной угрозе современности - международному терроризму.

"В целом условились о дальнейшем углублении внешнеполитической координации. Это особенно актуально в свете нынешнего непостоянного членства Италии в Совете Безопасности ООН и предстоящего в 2018 году ее председательствования в ОБСЕ", - заключил президент.