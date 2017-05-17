РФ считает инициативу де Мистуры по конституции Сирии правильным шагом

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия считает шагом в правильном направлении инициативу спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры по созданию консультативного механизма по конституционным вопросам Сирии. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

"Мы считаем, что это шаг в правильном направлении", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Замглавы МИД РФ отметил, что такой механизм не будет противоречить обсуждению четырех согласованных тем повестки дня, за что выступает Россия. "Четыре "корзины" продолжат сохранять свою актуальность. Мы всегда говорили, что, наряду с конституцией, конечно, и вопросы борьбы с терроризмом имеют для нас приоритетное значение, - продолжил он. - Но если говорить о каком-то движении, то надо с чего-то начинать".

"Конституционные вопросы - это как раз та тема, которая позволит надеяться на продвижение политического процесса вперед", - подчеркнул Гатилов.

Во вторник стало известно, что де Мистура выступил с инициативой о создании консультативного механизма по конституционным и юридическим вопросам. Предполагается, что в его рамках будут проходить отдельные встречи представителей офиса спецпосланника с экспертами делегаций правительства и оппозиции, причем эта работа могла бы продолжаться и между раундами.

Механизм займется определение и изучением технической стороны вопросов, относящихся к разработке новой конституции Сирии.