Лавров отправляется с визитом в Республику Кипр

НИКОСИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает с рабочим визитом в Республику Кипр, который продлится до 20 мая.

Как сообщил ранее журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков, это будет полноформатный двусторонний визит российского министра, в ходе которого пройдут переговоры с президентом республики Никосом Анастасиадисом, а также главой МИД Иоаннисом Касулидисом. Кроме того, Лавров примет участие в заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Темы и вопросы

Как информировали на Смоленской площади, широкий спектр двусторонних, региональных и международных вопросов будет обсужден в ходе переговоров Лаврова с кипрским руководством. "Состоится обмен мнениями по перспективам взаимодействия России с Европейским союзом, - отметили в министерстве. - Предстоит также обсудить ситуацию в Сирии и ближневосточном регионе в целом, на Украине".

Москва и Никосия также заинтересованы в поиске путей выравнивая торгово-экономического сотрудничества двух стран, который снизился в результате антироссийских санкций Евросоюза и ответных мер России.

"По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Кипром сократился по сравнению с 2015 годом на 2,5 % до $295,5 млн, российский экспорт вырос на 15,9 % до $282,8 млн, импорт из Кипра сократился на 78,5 % и составил $12,7 млн, - сообщили в дипведомстве. - По итогам января-февраля 2017 года товарооборот между Россией и Кипром вырос на 34,1 % до $56,2 млн, российский экспорт вырос на 37,8 % до $55,0 млн, импорт из Кипра сократился на 39,5 % и составил $1,2 млн".

Кипрское урегулирование

Особое внимание будет уделено ходу межобщинных переговоров в рамках кипрского урегулирования. Как известно, после вооруженного вторжения Турции в 1974 году Кипр разделен по национальному признаку, под турецким контролем находится около 37% территории острова. Лидеры греческой и турецкой общин Кипра, Никос Анастасиадис и Мустафа Акынджи, регулярно проводят встречи в Никосии под эгидой ООН, их последняя беседа состоялась накануне.

В Москве неоднократно заявляли о готовности поддержать "любые договоренности, которые сами киприоты между двумя общинами достигнут", однако ряд зарубежных СМИ не раз писали о попытках России якобы застопорить этот переговорный процесс. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такие утверждения "не подкрепляются фактами и попросту абсурдны".

"Они (утверждения) отражают недовольство определенных политических сил, ориентированных на известные круги в США и Великобритании, нашей принципиальной позицией по кипрскому вопросу. Эта позиция остается неизменной: мы выступаем за достижение всеобъемлющего справедливого и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы в интересах всех жителей острова, - подчеркнула в этой связи Захарова. - Считаем недопустимыми какие-либо попытки воздействовать на переговорный процесс извне в целях его искусственного ускорения и достижения решения кипрского вопроса любой ценой".

"Считаем, что антироссийские выпады некоторых СМИ не идут на пользу этому процессу и не отвечают интересам самих киприотов", - добавила дипломат.

Атмосфера дружбы и симпатии

В Москве подчеркивают, что отношения с Никосией развиваются в атмосфере традиционной дружбы и взаимной симпатии. "Позиции России и Кипра по многим вопросам совпадают или близки, - отметили в российском дипведомстве. - Обе страны выступают за скорейшее возвращение к конструктивному диалогу Россия-ЕС, за укрепление центральной роли ООН в международных отношениях как универсального института поддержания мира и безопасности, за коллективные ответные действия всего мирового сообщества против таких угроз современности, как международный терроризм, трансграничная оргпреступность и торговля наркотиками".

В министерстве также обратили внимание на повышенный интерес российский туристов к отдыху на Кипре. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) количество запросов граждан РФ на туры на Кипр по сравнению с мартом прошлого года возросло на 39,5%, в 2016 году Кипр посетило около 800 тысяч россиян.

"Визит министра в Республику Кипр несомненно послужит укреплению сотрудничества и дальнейшему сближению наших стран и народов", - заявили в МИД РФ.

Передача председательства

Министерская сессия Комитета министров Совета Европы состоится 18-20 мая в Никосии и завершит шестимесячное председательство Кипра в КМСЕ.

Как сообщили в российском дипведомстве, на сессии будет обсуждаться проблематика конфликтов и кризисов в Европе, в частности, внутриукраинского конфликта. По словам замглавы МИД РФ Алексея Мешкова, Москва также не сможет промолчать вокруг той "вакханалии", которая творится в сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы. "Когда такой глубочайший кризис переживает один из основных органов Совета Европы, неизбежно обращать внимание и на это", - заявил замминистра.

Кроме того, ожидается, что на полях КМСЕ состоится встреча Лаврова с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрнгом Ягландом.