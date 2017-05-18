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Клинцевич: Конгресс США своим законопроектом хочет помешать Трампу наладить контакты с РФ

Политика
18 мая, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, законопроект не имеет под собой никакой доказательной базы

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Конгресс США, поддержавший законопроект о введении санкций против союзников правительства Сирии, хочет максимально затруднить президенту Дональду Трампу шаги по налаживанию взаимодействия с Россией. Такое мнение высказал ТАСС первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, этот законопроект не имеет под собой никакой доказательной базы - ни одно обвинение в адрес сирийских властей в строго юридическом смысле не нашло подтверждения, и члены палаты представителей американского конгресс об этом прекрасно знают.

"Но для них главное - "повязать" своего президента, максимально затруднить ему любые шаги по налаживанию взаимодействия с Россией - будь то на Ближнем Востоке, в Европе или еще где-то. Именно в этом суть инициативы", - отметил Клинцевич. По его словам, Трампу, возможно, придется подписать этот документ. "Боюсь, что в нынешней ситуации Дональд Трамп, находясь под сильнейшим давлением, вряд ли решится положить документ под сукно после принятия его Сенатом США", - сказал Клинцевич.

Согласно законопроекту, который приняла сегодня палата американского Конгресса, новые ограничения могут коснуться иностранцев, которых связывают финансовые отношения с властями Сирии и предприятиями, находящимися под их контролем. Им будет отказано в выдаче американской визы, любая их собственность на территории США будет арестована.

Законопроект будет отправлен на рассмотрение Сената, а после - на подпись президенту. Если он будет принят, в течение месяца Дональд Трамп будет обязан внести в черные списки иностранных граждан, которые, по его мнению, оказывают поддержку властям Сирии. Подобный законопроект уже проходил голосование в палате представителей при Бараке Обаме, однако так и не был рассмотрен Сенатом.

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