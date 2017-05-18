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Кремль считает недопустимыми действия, направленные против интересов РПЦ на Украине

Политика
18 мая, 15:56 дата обновления: 18 мая, 16:35 UTC+3

Пресс-секретарь президента добавил, что это, безусловно, чрезвычайно болезненный вопрос для прихожан Русской православной церкви

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Материал из 1 страницы
© Михаил Соколов/ТАСС

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Кремль считает недопустимыми действия, направленные против интересов РПЦ на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу дать оценку законопроектов, которые рассматривает Верховная рада Украины и которые поставят деятельность церкви под контроль государства, а Украинскую православную церковь (УПЦ) "оторвут" от Московского патриархата.

"Вы знаете отношение нашей православной церкви, вы знаете те шаги, которые уже предпринял наш патриарх. Безусловно, это чрезвычайно болезненный вопрос для прихожан Русской православной церкви. Безусловно, мы считаем недопустимыми какие либо действия, которые нарушали бы интересы Русской православной церкви на Украине", - сказал Песков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне обратился к лидерам стран "нормандской четверки" с призывом воспрепятствовать дискриминации православных на Украине, которая может возникнуть при принятии в Раде законопроектов, направленных на наделение государства контролем над церковью.

На рассмотрении Верховной рады Украины находятся законопроекты, которые поставят деятельность церкви под контроль государства, а Украинскую православную церковь (УПЦ) "оторвут" от Московского патриархата. Более 300 тыс. украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде упомянутых законопроектов. 18 мая Рада должна была рассмотреть эти документы, однако вопрос был снят с повестки.

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