Захарова: Россия готова оказать содействие политическому урегулированию в Венесуэле

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия выражает готовность в содействии мирному урегулированию политического кризиса в Венесуэле, если такая помощь будет востребована. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарове в ходе брифинга.
"Россия выступала и продолжает выступать в поддержку разрешения внутренних противоречий в Венесуэле мирным и цивилизационным путем. Мы готовы говорить со всеми расположенными к диалогу политическими силами Венесуэлы. Если участие России в этом процессе будет востребовано, предоставим содействие в том объеме, в котором нас попросят", - сказала она.
По словам Захаровой, единственным возможным путем разрешения политического конфликта в Венесуэле является "ответственный переговорный процесс без каких-либо предварительных условий".
"Любые действия сторон - как правительства, так и оппозиционных сил - должны предприниматься исключительно в рамках правого поля в четком соответствии с конституцией Венесуэлы и без деструктивного вмешательства извне", - добавила официальный представитель МИД.
С начала апреля в Венесуэле идут масштабные антиправительственные манифестации, число которых приближается к тысяче. По данным неправительственных организаций, в ходе них были задержаны свыше 2,3 тыс. человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, число погибших от действий силовиков приближается к 50, сотни человек пострадали.