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Захарова: выводы доклада ОЗХО по инциденту в Сирии сделаны на базе сведений оппозиции

Политика
18 мая, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В МИД РФ убеждены, что без выезда специалистов организации непосредственно на место предполагаемой химатаки восстановить ход событий будет невозможно

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выводы предварительного доклада миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Хан-Шейхуне основываются на сомнительных сведениях, полученных от вооруженной оппозиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжаем самым внимательным образом отслеживать работу миссии ОЗХО по установлению фактов его применения в Сирии, - сказала она. - Отфиксировали выход 12 мая предварительного доклада миссии применительно к инциденту в Хан-Шейхуне в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, в котором с большой долей достоверности - это так там было написано - было установлено использование там боевого отравляющего вещества зарин или близких с ним по химическому составу токсичных веществ. К сожалению, вновь приходится констатировать, что, судя по содержанию доклада, выводы специалистов этой структуры по-прежнему основываются на неких доказательствах, полученных опосредованно, через структуры вооруженной вооруженной сирийской оппозиции и от некоей неправительственной организации".

"Убеждены в том, что без выезда специалистов упомянутой организации непосредственно на место предполагаемого химического инцидента и на сирийскую авиабазу Шайрат, на которой, по утверждению некоторых государств, и хранился зарин до его якобы использования ВВС Сирии для нанесения авиаудара по Хан-Шейхуну, восстановить картину произошедшего будет просто невозможно", - подчеркнула Захарова.

В этой связи она сообщила, что российская сторона приветствует "принимаемые в этих целях техническим секретариатом ОЗХО при поддержке ООН меры". Москва, по ее словам, также призывает "новое руководство совместного механизма ОЗХО ООН по расследованию случаев применения химического оружия безотлагательно подключиться к изучению обстановки на местах, включая использование альтернативных источников информации в контексте резолюции 2319 СБ ООН в части, касающейся реализации задачи по противодействию вызовам и угрозам химического терроризма в регионе Ближнего Востока".

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Захарова, Мария Владимировна
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