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Мадуро рассказал Путину о мерах по урегулированию кризиса в Венесуэле

Политика
18 мая, 18:01 дата обновления: 18 мая, 18:14 UTC+3

Президент России пожелал правительству Венесуэлы успехов в усилиях по нормализации обстановки в стране, сообщили в Кремле

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина о внутриполитической ситуации в Венесуэле и о предпринимаемых мерах по урегулированию кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России пожелал правительству Венесуэлы успехов в усилиях по нормализации обстановки в стране, подчеркнув важность решения возникающих проблем в рамках правового поля, в соответствии с национальным законодательством", - сказано в сообщении Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе венесуэльской стороны. Путин и Мадуро обсудили также актуальные вопросы российско-венесуэльского стратегического партнерства и реализацию взаимовыгодных проектов в различных областях, отмечается в сообщении.

С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений. Согласно последним данным, за этот период погибли 46 человека и пострадали около тысячи. По информации правозащитников, в ходе манифестаций были задержаны более 2,3 тыс. человек.

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