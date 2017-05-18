Мадуро рассказал Путину о мерах по урегулированию кризиса в Венесуэле

Шарапова подписала двухлетний контракт на выступление на турнире WTA в БирмингемеСпорт 18 мая, 18:31
Замглавы администрации Жуковского арестован за получение взяткиПроисшествия 18 мая, 18:28
Колумбийский велогонщик Гавирия выиграл 12-й этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 18 мая, 18:13
Дивиденды "Газпрома". ДосьеБиографии и справки 18 мая, 18:03
ТАСС и португальское агентство LUSA подписали меморандум о пониманииОбщество 18 мая, 18:03
Бразильское дежавю: президента страны опять обвиняют в коррупции и требуют импичментаМеждународная панорама 18 мая, 18:00
Пашутин покинул пост главного тренера баскетбольного клуба УНИКССпорт 18 мая, 17:46
Украина возбудила дело против Сталина и Берии за депортацию крымских татарМеждународная панорама 18 мая, 17:45
Наличие большого числа родственниц у обезьян-самок продлевает им жизньСоциальная ответственность 18 мая, 17:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина о внутриполитической ситуации в Венесуэле и о предпринимаемых мерах по урегулированию кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России пожелал правительству Венесуэлы успехов в усилиях по нормализации обстановки в стране, подчеркнув важность решения возникающих проблем в рамках правового поля, в соответствии с национальным законодательством", - сказано в сообщении Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе венесуэльской стороны. Путин и Мадуро обсудили также актуальные вопросы российско-венесуэльского стратегического партнерства и реализацию взаимовыгодных проектов в различных областях, отмечается в сообщении.
С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений. Согласно последним данным, за этот период погибли 46 человека и пострадали около тысячи. По информации правозащитников, в ходе манифестаций были задержаны более 2,3 тыс. человек.