В Крыму назвали "насмешкой" обвинения прокуратуры Украины против Сталина и Берии

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Заявления Киева о собранных доказательствах для обвинения Иосифа Сталина и Лаврентия Берии в депортации крымских татар в 1944 году не несут никаких практических последствий и являются "насмешкой над трагедией" этого народа. Такое мнение высказал ТАСС председатель Госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

"Никаких практических последствий для крымских татар все эти решения не несут, а только накладывают болезненный отпечаток, <…> как насмешка над их трагедией", - сказал он.

По мнению Смирнова, выдвигая обвинения против Сталина и Берии в депортации, Украина "пытается уйти от ответственности" за то, что 23 года бездействовала "по отношению к крымским татарам". "Украина пытается уйти от ответственности за то, что фактически ни один украинский президент, ни одно украинское правительство, ни один парламент ни одного созыва не приняли законодательных актов, которые касались бы реабилитации крымских татар", - пояснил Смирнов.

Собеседник агентства напомнил, что 21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

"В очередной раз Украина показывает, что из истории крымско-татарского народа, из его депортации она пытается максимально извлечь политическую выгоду. Так это было в прошлые годы (когда Крым находился в составе Украины - прим. ТАСС), также это происходит сегодня, - отметил глава комитета. - Те уголовные дела, которые сегодня возбуждает прокуратура в отношении людей, которые находятся в мире ином - это ничто иное, как продолжение политики популизма".

Проект обвинения Сталина

Ранее в четверг сообщалось, что украинская прокуратура собрала доказательства для обвинения Сталина и Берии в депортации крымских татар в 1944 году. Расследование по этому делу было возобновлено еще в декабре 2015 года так называемой прокуратурой по делам Крыма в Киеве.

На сайте надзорного ведомства, в частности, указано, что "на данный момент подготовлены проекты обвинений в совершении уголовного преступления по части 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (совершение геноцида) Сталину Иосифу Виссарионовичу и Берии Лаврентию Павловичу". Также в прокуратуре не исключили, что "будут установлены и другие участники" преступления.

Выселение крымских татар с территории Крымской АССР (в составе РСФСР) по решению Государственного комитета обороны СССР было проведено НКВД в мае 1944 года. Официально выселение было обосновано фактами участия крымских татар "в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии в период Великой Отечественной войны". Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена в феврале 1954 года на основании указа президиума Верховного Совета СССР.

В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению. В 1991 году в Российской Федерации был принят закон "О реабилитации репрессированных народов". В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско- татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

18 мая в Крыму отмечается День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения с полуострова в 1944 году крымских татар.