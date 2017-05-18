Россия ждет от ОБСЕ реакции на блокировку соцсетей и СМИ на Украине

ВЕНА, 18 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Россия ожидает реакции исполнительных структур ОБСЕ на грубые нарушения прав человека, притеснение Украинской православной церкви и ограничительные меры Украины в отношении российских социальных сетей и средств массовой информации. Такую позицию обозначил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин.

Дипломат рассказал участникам заседания постоянного совета ОБСЕ, что на Украине вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении новых ограничительных мер в отношении ряда физических и юридических лиц и под запрет попали русскоязычный поисковый сервис "Яндекс", почтовый сервис Mail.ru, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ряд российских СМИ.

"Эти действия, идущие вразрез с обязательствами Украины в сфере прав человека и свободы слова, еще больше ограничили русскоязычную часть населения страны в праве на свободный доступ к информации и общение на родном языке. Почему-то не слышим в этом зале возмущения со стороны западных стран, традиционно пекущихся о свободе слова", - подчеркнул Балакин.

В этой связи заместитель российского постпреда напомнил о законопроектах на Украине против большинства православного населения и заявил, что Россия ожидает "недвусмысленной реакции других лидеров стран нормандского формата, австрийского председательства ОБСЕ, исполнительных структур Организации, государств-участников на эту без сомнения чрезвычайную ситуацию. По ней будем судить о том, насколько они искренни и последовательны в защите норм и принципов ОБСЕ".

Бюро по свободе СМИ молчит

Как ранее сообщили ТАСС в бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ, сотрудники офиса знают о событиях с санкциями Украины против российских соцсетей и СМИ, но бюро не может давать оценку происходящему из-за отсутствия действующего представителя, который после ухода в марте этого года Дуньи Миятович еще не назначен.

"Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ знает о происходящем. В настоящее время идет процесс согласования позиций государств-участников ОБСЕ по кандидатуре нового представителя, поэтому бюро продолжает ограниченное функционирование и мониторинг событий в области свободы СМИ. Однако ввиду отсутствия четвертого представителя по свободе СМИ, которого еще не назначили, наш мандат в настоящее время не позволяет делать каких-либо публичных заявлений", - сообщила старший советник бюро Анна Лундблад.

Полномочия Миятович истекли 11 марта и страны-участницы ОБСЕ не смогли согласовать единую позицию по кандидатуре нового представителя. По данным источников ТАСС в австрийском председательстве в ОБСЕ, ситуация в настоящее время сложилась такая, что консенсуса по кандидатуре преемника до сих пор нет. При этом австрийские дипломаты предлагали выработать временное решение и продлить мандат Миятович, чтобы гарантировать плавный переход полномочий к новому человеку, но эти попытки не увенчались успехом.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.

На Украине аудитория сервисов компаний, на который распространяются санкции, достаточно большая: "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".