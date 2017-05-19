Госдума обсудит в основном чтении законопроект об отмене открепительных удостоверений

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума 19 мая рассмотрит во втором, основном, чтении проект закона об отмене открепительных удостоверений. Инициатива была внесена на рассмотрение членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. В первом чтении депутаты приняли законопроект в апреле.

Порядок отказа от открепительных корректируется

В первоначально одобренной редакции механизм использования открепительных удостоверений на выборах предлагалось заменить на обычный заявительный порядок. Ко второму чтению профильным комитетом по госстроительству и законодательству был рекомендовал блок поправок, детально прописывающих весь механизм. Как пояснил ТАСС глава профильного комитета Павел Крашенинников, изменения в законопроект подготовлены на основании предложений Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Поправками предлагается установить, что при проведении федеральных и региональных выборных кампаний избиратель, который будет находиться в день голосования не по месту своей регистрации, вправе подать в территориальный или участковый избирком заявление о включении его в список по месту фактического нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ. Срок подачи такого заявления также устанавливает Центризбирком: это возможно не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за четыре дня до выборов.

Избиратель может обратиться с заявлением только лично, предъявив паспорт либо временное удостоверение личности в период замены основного документа гражданина РФ. Также оговаривается возможность подачи заявлений на портале госуслуг либо через многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг. Для тех, кто за четыре дня и позднее решил голосовать не по прописке, предусмотрена другая процедура. Они смогут подать заявление в УИК по месту регистрации до 14:00 субботы накануне дня голосования.

Заявление, которое избиратель должен будет предъявить по месту пребывания, будет защищено специальными марками во избежание фальсификаций и повторного голосования, при этом гражданин будет обязан указать причину, по которой меняет место для голосования. Проголосовать такой избиратель сможет не на любом участке, их количество будет ограничено (от 9 тыс. до 12 тыс.), планируют в ЦИК. В редакции основного чтения предлагается также прописать, что должен быть предусмотрен учет специальных марок при передаче комиссиями.

В регионах тоже будут голосовать без открепительных

В соответствии с поправками, рекомендованными ко второму чтению, норма о голосовании по месту пребывания распространится и на региональные выборы и референдумы. В настоящее время в регионах власти сами решают, организовать ли досрочное голосование для тех, кто не может явиться на участок по месту регистрации в день выборов, или использовать открепительные. В ЦИК ожидают, что это нововведение позволит отказаться от практики досрочного голосования, к которому ранее было много претензий.

Разукрупнение участков

В изначальной версии законопроекта предусматривалось разукрупнение избирательных участков с целью сокращения численности избирателей на каждом с 3 тыс. до 1,5 тыс. В соответствии с поправками, проводить такое разукрупнение можно будет только по согласованию с региональными избиркомами и ЦИК. Решения об изменении границ избирательных участков должны приниматься не позднее, чем за 70 дней до дня выборов.

Упрощение порядка наблюдения за выборами президента

Одновременно Госдумы рассмотрит также во втором чтении нормы, исключающие требование о заблаговременном направлении списка наблюдателей в избиркомы и корректирующие дату проведения выборов президента РФ. По словам Крашенинникова, из выборного законодательства, по сути, "исключается требование об обязательном заблаговременном направлении в соответствующую избирательную комиссию списка наблюдателей, а также об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок".

Основные изменения, уточнил он, пока вносятся в закон о выборах президента РФ и будут распространяться только на кампании по избранию главы государства. "Такие меры направлены на упрощение процедуры назначения наблюдателей на избирательные участки и позволят обеспечить большую открытость работы избирательных комиссий", - сказал Крашенинников.

В настоящее время партия или кандидат должны заранее предоставлять в избирком список наблюдателей, при этом один наблюдатель может работать только на одном участке. Эта новелла, появившаяся в законодательстве перед выборами в Госдуму в 2016 году, вызвала много нареканий у ряда политических и общественных деятелей.

Теперь, согласно законопроекту, наблюдатели "вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени, им обеспечивается свободный доступ в помещения, где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей". "Предполагается, что с внесением изменений подход к назначению наблюдателей станет более либеральным, что позволит значительно увеличить их количество", - считают авторы инициативы.

Изменение даты выборов президента

Одновременно проект закона регулирует вопрос переноса выборов президента из-за возможных праздничных дней в марте. Согласно редакции второго чтения, предлагается назначать дату голосования на неделю позже, а не раньше, как это требует действующее законодательство.

В настоящее время выборы главы государства назначает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования является второе воскресенье месяца марта. Однако в законе есть оговорка: если воскресенье, на которое должны быть назначены президентские выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем или с днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо это воскресенье объявлено рабочим днем, выборы назначаются на предшествующее воскресенье.

На календарь президентской кампании нередко оказывает влияние праздник 8 Марта, являющийся нерабочим днем. Так, в 2012 году из-за переноса выходных по случаю 8 Марта второе воскресенье месяца стало рабочим, а день голосования проводился в первое воскресенье, 4 марта.

Авторы предлагают изменить эту схему и внести поправки в избирательное право. Согласно им, теперь "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".