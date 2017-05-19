Госдума обсудит в основном чтении законопроект об отмене открепительных удостоверений

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума 19 мая рассмотрит во втором, основном, чтении проект закона об отмене открепительных удостоверений. Инициатива была внесена на рассмотрение членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. В первом чтении депутаты приняли законопроект в апреле.
В первоначально одобренной редакции механизм использования открепительных удостоверений на выборах предлагалось заменить на обычный заявительный порядок. Ко второму чтению профильным комитетом по госстроительству и законодательству был рекомендовал блок поправок, детально прописывающих весь механизм. Как пояснил ТАСС глава профильного комитета Павел Крашенинников, изменения в законопроект подготовлены на основании предложений Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
Поправками предлагается установить, что при проведении федеральных и региональных выборных кампаний избиратель, который будет находиться в день голосования не по месту своей регистрации, вправе подать в территориальный или участковый избирком заявление о включении его в список по месту фактического нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ. Срок подачи такого заявления также устанавливает Центризбирком: это возможно не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за четыре дня до выборов.
Избиратель может обратиться с заявлением только лично, предъявив паспорт либо временное удостоверение личности в период замены основного документа гражданина РФ. Также оговаривается возможность подачи заявлений на портале госуслуг либо через многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг. Для тех, кто за четыре дня и позднее решил голосовать не по прописке, предусмотрена другая процедура. Они смогут подать заявление в УИК по месту регистрации до 14:00 субботы накануне дня голосования.
Заявление, которое избиратель должен будет предъявить по месту пребывания, будет защищено специальными марками во избежание фальсификаций и повторного голосования, при этом гражданин будет обязан указать причину, по которой меняет место для голосования. Проголосовать такой избиратель сможет не на любом участке, их количество будет ограничено (от 9 тыс. до 12 тыс.), планируют в ЦИК. В редакции основного чтения предлагается также прописать, что должен быть предусмотрен учет специальных марок при передаче комиссиями.
В соответствии с поправками, рекомендованными ко второму чтению, норма о голосовании по месту пребывания распространится и на региональные выборы и референдумы. В настоящее время в регионах власти сами решают, организовать ли досрочное голосование для тех, кто не может явиться на участок по месту регистрации в день выборов, или использовать открепительные. В ЦИК ожидают, что это нововведение позволит отказаться от практики досрочного голосования, к которому ранее было много претензий.
В изначальной версии законопроекта предусматривалось разукрупнение избирательных участков с целью сокращения численности избирателей на каждом с 3 тыс. до 1,5 тыс. В соответствии с поправками, проводить такое разукрупнение можно будет только по согласованию с региональными избиркомами и ЦИК. Решения об изменении границ избирательных участков должны приниматься не позднее, чем за 70 дней до дня выборов.
Одновременно Госдумы рассмотрит также во втором чтении нормы, исключающие требование о заблаговременном направлении списка наблюдателей в избиркомы и корректирующие дату проведения выборов президента РФ. По словам Крашенинникова, из выборного законодательства, по сути, "исключается требование об обязательном заблаговременном направлении в соответствующую избирательную комиссию списка наблюдателей, а также об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок".
Основные изменения, уточнил он, пока вносятся в закон о выборах президента РФ и будут распространяться только на кампании по избранию главы государства. "Такие меры направлены на упрощение процедуры назначения наблюдателей на избирательные участки и позволят обеспечить большую открытость работы избирательных комиссий", - сказал Крашенинников.
В настоящее время партия или кандидат должны заранее предоставлять в избирком список наблюдателей, при этом один наблюдатель может работать только на одном участке. Эта новелла, появившаяся в законодательстве перед выборами в Госдуму в 2016 году, вызвала много нареканий у ряда политических и общественных деятелей.
Теперь, согласно законопроекту, наблюдатели "вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени, им обеспечивается свободный доступ в помещения, где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей". "Предполагается, что с внесением изменений подход к назначению наблюдателей станет более либеральным, что позволит значительно увеличить их количество", - считают авторы инициативы.
Одновременно проект закона регулирует вопрос переноса выборов президента из-за возможных праздничных дней в марте. Согласно редакции второго чтения, предлагается назначать дату голосования на неделю позже, а не раньше, как это требует действующее законодательство.
В настоящее время выборы главы государства назначает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования является второе воскресенье месяца марта. Однако в законе есть оговорка: если воскресенье, на которое должны быть назначены президентские выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем или с днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо это воскресенье объявлено рабочим днем, выборы назначаются на предшествующее воскресенье.
На календарь президентской кампании нередко оказывает влияние праздник 8 Марта, являющийся нерабочим днем. Так, в 2012 году из-за переноса выходных по случаю 8 Марта второе воскресенье месяца стало рабочим, а день голосования проводился в первое воскресенье, 4 марта.
Авторы предлагают изменить эту схему и внести поправки в избирательное право. Согласно им, теперь "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".