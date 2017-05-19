Лавров на заседании Комитета министров Совета Европы обсудит ситуацию на Украине и в ПАСЕ

НИКОСИЯ, 19 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерской встрече Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Как сообщили в российском дипведомстве, на предстоящей встрече основная повестка которой озаглавлена как "Усиление демократической безопасности в Европе", больше половины стран - членов Совета Европы (СЕ) будут представлены на уровне министров, остальные - их заместителей.

Конфликты и кризисы

В МИД России заявили, что проблематика конфликтов и кризисов в Европе, в частности внутриукраинского конфликта, станет центральной темой на сессии КМСЕ.

"В повестку дня также включены тема миграции, вопросы долгосрочной эффективности системы Европейской конвенции о правах человека, политики СЕ по отношению к соседним регионам, взаимоотношений СЕ и Европейского союза", - информировали в министерстве.

Кроме того, в рамках заседания будет открыта к подписанию новая Конвенция СЕ о борьбе с правонарушениями в отношении культурных ценностей. "Совет Европы занимает важное место в международном антитеррористическом взаимодействии, - указали на Смоленской площади. - В Никосии этим вопросам будет уделено значительное внимание".

Права человека на Украине

В МИД России рассматривают СЕ как одну из наиболее авторитетных и представительных организаций на европейском континенте. "На основе конвенций и протоколов СЕ развивается строительство общеевропейского гуманитарно- правового пространства Большой Европы, укрепляются ценности демократии, механизмы защиты прав человека, верховенства закона", - отметили в дипведомстве.

По словам заместителя министра иностранных дел России Алексея Мешкова, Лавров в своем выступлении на министерской встрече КМСЕ затронет вопрос "тяжелой право-человеческой ситуации на Украине". "Вы видели, что происходило там в праздничные дни, когда ветераны опять стали объектом атак неофашиствующих молодчиков", - пояснил дипломат.

Провокации с украинской стороны сопровождали праздничные шествия в честь Дня Победы в Киеве, Одессе, Запорожье, Львове, Житомире и других городах Украины. Так, в Киеве радикалы забросали участников шествия "Бессмертный полк" дымовыми шашками, бутылками и пакетами с краской, а полицейские сняли георгиевские ленты с нескольких ветеранов.

Кризис в ПАСЕ

Российская делегация также планирует обратить внимание на ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). "Мы не сможем промолчать вокруг той вакханалии, которая творится сегодня в ПАСЕ, - заявил Мешков. - Когда один из основных органов СЕ переживает такой глубочайший кризис, неизбежно обращать внимание и на это".

Дипломат указал, что причинами кризиса в ПАСЕ являются и отсутствие у российской делегации права голоса в данной организации, и травля главы ПАСЕ Педро Аргамунта, который "утратил доверие" своих коллег после его визита в Сирию.

"Мне представляется, что для самого господина Аргамунта поездка была полезной. Убеждены, что всегда лучше увидеть своими глазами то, что реально происходит в различных точках мира, - заявил журналистам Мешков. - Та вакханалия, которая после этого была развязана в Страсбурге, остается на совести этого крикливого меньшинства депутатов ПАСЕ".

Взаимодействие России и СЕ

В МИД России заявили о готовности Москвы продолжить работу в рамках СЕ, важными особенностями которого являются уникальный географический охват организации, а также максимально широкая компетенция.

"Участие в договорно-правовых актах СЕ, а также в разработке новых конвенций позволяет России полноправно сотрудничать в создании общеевропейского правового пространства, - отметили в дипведомстве. - Россия участвует в 61 из 222 договорно-правовых актов СЕ, среди которых Устав СЕ и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 18 конвенций подписаны, идет их подготовка к ратификации".

"Рассматриваем СЕ в качестве уникального механизма отраслевого сотрудничества стран Европы, - подчеркнули в министерстве. - Поддерживаем усилия СЕ по содействию развитию межкультурного диалога, включая его религиозное измерение".