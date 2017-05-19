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Богданов: РФ поддерживает идею создания консультативного механизма по конституции Сирии

Политика
19 мая, 9:55 дата обновления: 19 мая, 11:06 UTC+3

Москва поддерживает "любое продвижение на любом участке" работы по урегулированию в Сирии, отметил замминистра иностранных дел Михаил Богданов

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Москва поддерживает идею спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по созданию консультативного механизма по сирийской конституции. Об этом заявил в пятницу ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов на полях IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир".

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"Конечно, мы поддерживаем, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы поддерживаем любое продвижение на любом участке этой масштабной работы (по урегулированию в Сирии - прим. ТАСС)".

Накануне спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил о запуске работы консультативного механизма по вопросам будущей конституции Сирии. Предполагается, что в его рамках будут проходить отдельные встречи представителей офиса спецпосланника с экспертами делегаций правительства и оппозиции. Задействованные в работе этого механизма эксперты займутся определением и изучением технической стороны вопросов, относящихся к разработке основного закона Сирии.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки также назвал взаимоисключающими заявления США по зонам деэскалации в Сирии, а их действия на сирийском направлении противоречивыми.

"Иногда мы от наших американских коллег или партнеров слышим взаимоисключающие заявления или даже видим очень противоречивые практические действия, в том числе на сирийском направлении", - указал он, комментируя слова и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарта Джонса о том, что у США "есть причины испытывать скептицизм" в отношении соглашения по зонам деэскалации в Сирии. 

О переговорах в Женеве

В то же время Богданов добавил, что не ожидал глубоких результатов от завершающегося в пятницу скоротечного раунда переговоров по Сирии в Женеве.

"Этот раунд такой скоротечный, был определен всего в три дня, - сказал он на полях IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир". - Так что на глубокие и, главное, результативные итоги сложно было рассчитывать. Были идеи сосредоточиться на одной или двух темах. Работа по этим направлениям будет вестись и дальше".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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Богданов, Михаил Леонидович
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