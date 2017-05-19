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Единороссы заявили о вмешательстве американских СМИ во внутреннюю политику РФ

Политика
19 мая, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Такую позицию фракции озвучил журналистам первый зампредседателя думских единороссов Андрей Исаев перед заседанием Госдумы

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" считает, что можно говорить о вмешательстве американских СМИ, ведущих свою деятельность на территории России, во внутреннюю политику страны. Такую позицию фракции озвучил журналистам первый зампредседателя думских единороссов Андрей Исаев перед заседанием Госдумы. На нем будет заслушан отчет главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина по результатам проверки ряда работающих в РФ американских СМИ на соответствие их деятельности российскому законодательству.

"Мы предварительно посмотрели материалы отчета. С нашей точки зрения, имеет место открытое вмешательство этих государственных СМИ во внутреннюю политику РФ", - заявил Исаев.

Парламентарий привел в пример прошлогодние выборы в Госдуму, когда, по его словам, "эти СМИ дискредитировали представленные в парламенте политические партии и, наоборот, поддерживали и рекламировали те политические партии, которые 16 сентября (2016 года) не получили поддержки российских избирателей".

Исаев также сообщил, что по итогам отчета председателя комитета по информационной политике фракция собирается выступить с рядом вопросов. В частности, единороссов интересует недавно появившаяся в интернете информация о том, что некоторые зарегистрированные в качестве российских СМИ имеют закрытые договоры с государственными иностранными СМИ, в соответствии с которыми они обязаны публиковать подготовленные за границей материалы.

История вопроса

В марте Госдума поручила своему профильному комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи инициировать проверку русских служб "Радио Свободы", "Голоса Америки", Си-эн-эн (CNN) и других работающих в РФ американских СМИ на соответствие их деятельности российскому законодательству. Автором соответствующего протокольного поручения палаты выступил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия").

Поводом для создания поручения стал внесенный 14 марта сенатором от Нью-Гемпшира Джин Шахин в Конгресс США законопроект, который дает Минюсту США дополнительные полномочия для проверки российского телеканала RT на соответствие американскому законодательству об "иностранных агентах".

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