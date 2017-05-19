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Патрушев: РФ не звала Украину и Грузию на саммит Совбезов в Твери, США отказались сами

Политика
19 мая, 11:56 UTC+3 МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Саммит пройдет с 23 по 25 мая

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия не приглашала представителей Украины и Грузии на саммит глав Совбезов, который пройдет в Твери 23-25 мая; США и ряд других западных стран сами отказались от участия в этом мероприятии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в эфире телеканала "Россия 24".

"То, что касается наших украинских партнеров, мы их не приглашали, так же как и не приглашали наших партнеров из Грузии", - сказал он, пояснив, что контактов и рабочих отношений с представителями Совбезов этих стран у Москвы сейчас нет. "Если ситуация изменится, если мы будем иметь диалог, тогда мы сможем их приглашать тоже", - добавил Патрушев.

Представителям США приглашение направлялось, продолжил он. "Но они не только в последние годы сами не принимали участие, но и многим странам рекомендовали не принимать участие (в этих саммитах) тоже", - сказал Патрушев. В связи с этим, заключил секретарь Совбеза РФ, и в этот раз Соединенные Штаты, как ожидается, не будут участвовать во встрече, "как и некоторые другие западные страны, которые вежливо извинились в связи с тем, что у них какие-то субъективные обстоятельства и они принять участие не могут".

VIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Твери 23-25 мая. В ней примут участие секретари Советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. На саммите планируется обсудить роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению, а также основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. По словам Патрушева, ожидается, что в мероприятии примут участие представители 85-90 стран.

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