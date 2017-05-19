Богданов: не все встретили с энтузиазмом идею резолюции СБ ООН по зонам деэскалации в САР

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Предложение России закрепить на уровне Совета Безопасности ООН договоренности о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии не всеми государствами было встречено с энтузиазмом. Об этом заявил в пятницу ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов на полях IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир".
"У нас было предложение закрепить этот текст (меморандума о создании зон деэскалации в Сирии - прим. ТАСС) в СБ ООН, - сказал высокопоставленный дипломат. - Мы уже ставили этот вопрос, не у всех он вызывает энтузиазм, по разным причинам".