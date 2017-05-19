Зорькин: ЕСПЧ оторван от реальных социальных потребностей общества

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Влияние граждан на Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) минимально, суд оторван от реальных социальных потребностей общества, что создает проблему демократического дефицита. Такое мнение выразил председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин в лекции, подготовленной к VII Петербургскому международному юридическому форуму, текст которой опубликован на официальном сайте КС.
"Влияние граждан европейских государств на сам суд практически сведено к минимуму, что, с одной стороны, позволяет обеспечить независимость данного органа, но, с другой стороны, делает его оторванным от реальных социальных потребностей и от реального консенсуса, который имеет место в обществах", - написал он. Зорькин отметил проблему "демократического дефицита наднациональных органов по защите прав человека, в том числе и Европейского суда по правам человека".
Председатель КС добавил, что необходимо создать "контр-лимиты", которые бы не давали наднациональному органу "шагнуть в своей активистской деятельности слишком далеко". "Европейский суд обладает хорошо разработанной, но от этого не становящейся менее противоречивой доктриной пределов усмотрения. Однако национальные государства обладают (и это прямо следует из их конституций) своими пределами уступчивости, которые очерчиваются их пониманием национальной конституционной идентичности", - пояснил Зорькин.
Седьмой Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 20 мая.