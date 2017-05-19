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Лавров: не все страны Совета Европы готовы бороться с нарушениями Киевом прав человека

Политика
19 мая, 16:12 UTC+3 НИКОСИЯ 19, мая. /ТАСС

Однако аргументов у тех, "кто пытается выгораживать нарушителей, практически нет", подчеркнул глава МИД РФ

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НИКОСИЯ, 19 мая. /ТАСС/. Не все страны - члены Совета Европы (СЕ) готовы бороться с многочисленными нарушениями Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, однако аргументов для защиты у них практически нет. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

"В ходе дискуссии мы привлекли внимание к необходимости полного, без изъятий, выполнения обязательств членов СЕ по уважению прав человека, по соблюдению основных прав и свобод, которые закреплены в Европейской конвенции о правах человека, - сказал министр. - В этой связи обратили внимание на то, что происходит на Украине, где эти обязательства грубо нарушаются".

По его словам, на данный момент Киев вообще отказывается выполнять Европейскую конвенцию по правам человека. "Плюс, вы знаете, что происходит в этой стране с нападками на церковь, СМИ, деятельность парламентариев, - указал глава МИД РФ. - Это уже не говоря о том, что происходит на Донбассе, где правительство Украины объявило практически полную блокаду и тем самым пытается сорвать процесс выполнения Минских договоренностей".

"Привлекли также внимание к проблемам национальных меньшинств, в том числе на Украине, - продолжил Лавров. - Они сейчас могут сильно пострадать в результате вводящегося в действие нового закона, переводящего, по сути дела, все сферы жизни на Украине исключительно на украинский язык в ущерб языкам других народов, населяющих эту страну, - русского, венгерского, польского, румынского". "Не могу сказать, что все члены СЕ готовы бороться с этими нарушениями Европейской конвенции, - отметил министр. - Однако аргументов у тех, кто пытается выгораживать нарушителей, практически нет".

Лавров обратил внимание на готовность Москвы мирно решать все спорные вопросы. "Однако Европейская конвенция (о защите прав человека - прим. ТАСС) является обязательной к исполнению, и перечисленные нами нарушения абсолютно очевидны, - указал он. - Это касается и попыток коллективного наказания групп населения по политическим убеждениям или территориальному признаку, имея в виду введенные некоторыми странами Евросоюза меры по визовой дискриминации жителей РФ, которые проживают в Крыму".

"Так что будем продолжать отстаивать наши подходы по всем этим вопросам", - заключил министр.

Заседание Комитета министров Совета Европы прошло в Никосии 18-19 мая. На встрече больше половины стран - членов СЕ были представлены на уровне министров, остальные - ну уровне их заместителей. Украину на министерской сессии представлял глава МИД страны Павел Климкин.

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