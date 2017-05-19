Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при ЕСПЧ

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при Европейском суде про правам человека - заместителя министра юстиции РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня подписания. До настоящего момента Гальперин занимал должность заместителя министра юстиции РФ, на которую он был назначен 28 сентября 2015 года.
Михаил Гальперин является действительным государственным советником юстиции РФ 2 класса, награжден почетной грамотой президента РФ.
С 5 августа 2008 года по 29 марта 2017 года должность уполномоченного РФ при ЕСПЧ занимал Георгий Матюшкин.