Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при ЕСПЧ

Политика
19 мая, 16:32 дата обновления: 19 мая, 16:48 UTC+3

До настоящего момента Гальперин занимал должность заместителя министра юстиции РФ, на которую он был назначен 28 сентября 2015 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при Европейском суде про правам человека - заместителя министра юстиции РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня подписания. До настоящего момента Гальперин занимал должность заместителя министра юстиции РФ, на которую он был назначен 28 сентября 2015 года.

Михаил Гальперин является действительным государственным советником юстиции РФ 2 класса, награжден почетной грамотой президента РФ.

С 5 августа 2008 года по 29 марта 2017 года должность уполномоченного РФ при ЕСПЧ занимал Георгий Матюшкин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гальперин, Михаил Львович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Каждому жителю пятиэтажки в ходе реновации предложат на выбор три дома для переселения
4
Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при ЕСПЧ
5
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
Темы дня
Загрузка...
Реклама