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Министры труда G20 предлагают на четверть увеличить число работающих женщин к 2025 году

Политика
19 мая, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Также министры договорились о проведении политики, направленной на помощь женщинам и мужчинам сочетать работу и семейную жизнь на более равной основе

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министры труда и занятости стран G20 приняли декларацию, согласно которому страны, входящие в эту группу, должны стремиться увеличить число работающих женщин на 25% к 2025 году.

"Одной из ключевых тем встречи министров стало сокращение гендерного разрыва рабочей силы и оплата труда женщин. Согласно достигнутым ранее договоренностям, страны G20 должны стремиться к сокращению разрыва рабочей силы между мужчинами и женщинами на 25% к 2025 году, к повышению качества занятости женщин и укреплению гендерного равенства", - цитирует декларацию пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ. Встреча министров труда и занятости стран G20 завершилась в пятницу в Германии.

В декларации также отмечается, что улучшение качества занятости женщин является приоритетной задачей. Это позволит им оставаться востребованными на рынке труда, сократит разрыв в оплате и в социальном обеспечении. Страны должны будут уделять больше внимания гендерным различиям в оплате труда, создавать более качественные рабочие места, поощрять перспективы карьерного роста женщин, в том числе за счет развития предпринимательской деятельности.

Страны должны стремиться также сократить непропорционально большое число женщин, работающих в неформальном секторе экономики, в неполный рабочий день и на низкооплачиваемой работе.

Также министры договорились о проведении политики, направленной на помощь женщинам и мужчинам сочетать работу и семейную жизнь на более равной основе.

Принятая Декларация будет представлена лидерам стран "Группы двадцати" на саммите, который пройдет 7 и 8 июля 2017 года в Гамбурге.

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