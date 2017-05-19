Роман Селезнев, приговоренный к 27 годам тюрьмы за кибервзломы, вновь предстал перед судом

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Россиянин Роман Селезнев, приговоренный 21 апреля в США к 27 годам тюремного заключения за кибермошенничество, предстал в четверг вечером перед судом в штате Джорджия по обвинению в кибервзломе банковской сети RBS Worldpay.

Как сообщил в беседе с ТАСС адвокат подсудимого Игорь Литвак, "Роман Селезнев только вчера был доставлен из пересыльной тюрьмы в Оклахоме в Атланту (штат Джорджия) и сразу же предстал там перед судом". "Судебное заседание носило чисто технический характер", - пояснил он, добавив, что уже говорил с прокурором, ведущим это дело со стороны обвинения и вопрос о следующем судебном заседании будет решаться на будущей неделе.

Ранее Игорь Литвак сообщил о намерении подать апелляцию на приговор, вынесенный судом в Сиэтле, поскольку столь жесткое решение было вынесено без учета слабого здоровья Селезнева.

"По закону у нас есть примерно три месяца, чтобы подготовить апелляцию и подать ее, - продолжал Литвак. - Подготовка апелляции потребует весьма значительных усилий, ведь нужно будет проанализировать все документы, использованные в ходе процесса. Но мы готовы сделать это".

В отношении Селезнева возбуждено также дело о кибервзломе в штате Невада.

О деле Селезнева

Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день он был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл.

В августе 2016 года жюри присяжных признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля в федеральном окружном суде Сиэтла россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате 170 млн долларов. Обвинения в отношении него выдвинуты также в судах штатов Невада и Джорджия.

В МИД РФ не раз выражали протест против политики властей США, "поощряющей американские спецслужбы заниматься в буквальном смысле похищениями за рубежом" россиян. Примерами такого рода служат "трагические ситуации Константина Ярошенко и Романа Селезнева, которых власти США сначала поместили в тюремные камеры, а теперь целенаправленно лишают полноценной медицинской помощи", отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве.