Саратовский военный институт Росгвардии в 85-летний юбилей удостоен ордена Жукова

САРАТОВ, 20 мая. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил орден Жукова Саратовскому военному Краснознаменному институту войск национальной гвардии России, который в этом году отмечает 85-летний юбилей.

"Сегодня мы присутствуем при поистине знаменательном событии - 85 лет назад был создан старейший военный институт. И сегодня я горячо и сердечно поздравляю командно- профессорский состав, курсантов и всех выпускников Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии", - сказал Виктор Золотов, отметив, что Росгвардия уделяет большое внимание образованию.

"Должен отметить, что войска национальной гвардии как одно из ключевых звеньев обеспечения общественной безопасности уделяют самое пристальное внимание вопросам подготовки кадров", - подчеркнул он.

Саратовский военный Краснознаменный институт - старейшее военно-учебное заведение войск национальной гвардии России. Оно начало свою историю с 19 мая 1932 года, первый выпуск командиров состоялся в 1934 году. Институт готовит офицеров по специальности "правовое обеспечение национальной безопасности", его выпускникам присваивается офицерское звание "лейтенант" и они назначаются на должности командиров взводов.

В институте преподают 13 докторов наук, 63 кандидата наук, 17 профессоров и 39 доцента. Более 160 воспитанников института стали генералами. Среди них первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, и начальник Главного штаба ведомства Сергей Ченчик.