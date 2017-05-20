Рогозин: Россия - абсолютно мирная страна, но готова ответить на любую агрессию

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что Россия способна ответить на любую агрессию извне, в то же время оставаясь абсолютно мирным государством.

"Россия - страна, безусловно, абсолютно мирная. Для нас самое главное - сохранить безопасность наших границ и наших союзников. Но у нас есть и системы вооружений, которые способны ответить любому неприятелю", - сказал он в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

Кроме того, как отметил вице-премьер, Россия должна иметь возможность отвечать на угрозы ее безопасности, что следует обеспечить новейшими технологическими разработками в области стратегических вооружений. "Поэтому будем отражать любые агрессии потенциальных противников не большим числом, а большим умением и мобильностью наших вооруженных сил", - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по формированию проекта оснащения Вооруженных сил РФ до 2025 года заявил, что новая Госпрограмма вооружений на 2018-2025 годы позволит повысить боевой потенциал ВС.

В конце 2015 года Минобороны РФ сообщило о начале работы над новой программой вооружений на период до 2025 г. Глава ведомства Сергей Шойгу заявлял, что стоимость программы составит 30 трлн руб. Новый документ планируется утвердить летом 2017 года.

Россия намерена наладить выпуск интеллектуального оружия согласно новой госпрограмме вооружений до 2025 года, сказал Рогозин.

"Новая программа вооружений - это инновационная программа, которая включает в себя новые подходы: создание интеллектуального оружия, автоматических систем управления, связи и разведки, обновление космической группировки. Появится у нас современная связь, воздушные и наземные беспилотные машины", - сказал он.

Рогозин добавил, что со временем Россия также планирует отказаться от модернизации старых образцов оружия, поскольку "это останавливает развитие новой программы вооружений". "Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация - это такое же нормальное явление, как создание новых образцов. Но модернизации не должно быть бесконечное множество", - пояснил вице-премьер.

В конце 2015 года Минобороны РФ сообщило о начале работы над новой программой вооружений на период до 2025 года. Глава ведомства Сергей Шойгу заявлял, что стоимость программы составит 30 трлн руб. Новый документ планируется утвердить летом 2017 г.

Президент России Владимир Путин 17 мая на совещании по формированию проекта оснащения Вооруженных сил РФ до 2025 года заявил, что новая госпрограмма вооружений на 2018-2025 годы позволит повысить боевой потенциал ВС.