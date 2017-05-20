Клинцевич: США оставляют за собой право в любой момент ударить по Сирии

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МОСКВА, 20 мая./ТАСС/. Заявления о том, что США не повторят удары по Сирии если не будет угрозы американским силам, говорит о том, что Пентагон оставил за собой право сделать это в любой момент. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Любой военный человек вам скажет, что понятие "угроза" имеет сколь угодно широкое толкование. А это значит, что американцы оставляют за собой право в любой момент ударить по Сирии. Именно так, а не иначе, следует расценивать заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда",- цитирует Клинцевича его пресс-служба.
По словам сенатора, американцы фактически подтвердили, что их смысл присутствия в Сирии - не борьба с террористами, а свержение президента Сирии Башара Асада.
"Если всю эту международную фантасмагорию перевести на язык простых человеческих взаимоотношений, то получается: к вам домой без всякого приглашения приходят "гости", и, положа ноги на стол, начинают нагло и бесцеремонно диктовать свои условия. Думаю, что в связи с этим все разговоры о международном праве или о чем-то другом в том же духе просто бессмысленны",- считает сенатор.
Он не исключил, что какое-то время действия американских военных в Сирии "в силу известных причин" вообще не будут контролироваться высшим руководством США. "Всему этому есть только одна альтернатива - так называемые эксцессы исполнителей со семи вытекающими отсюда непредсказуемым последствиям" - сказал Клинцевич.