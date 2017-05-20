Поклонская: в думский комитет не было обращений по нарушениям в декларационной кампании

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Нарушений по итогам отчета депутатов Госдумы седьмого созыва о доходах и имуществе за 2016 год не зафиксировано. Об этом председатель профильной комиссии Госдумы Наталья Поклонская сообщила в опубликованном интервью агентству RNS.
"И достоверность сведений, которые внесены в декларации депутатов Госдумы, проверена. Каких-либо заявлений в отношении депутатов в соответствии с положением о комиссии по контролю за доходами и расходами в настоящее время не поступало", - сказала Поклонская.
Она отметила, что основанием для начала проверки комиссией по контролю за доходами и расходами депутатов является информация, которая получена в установленном законом порядке от пяти категорий субъектов. "В настоящее время у нас нет таких обращений", - подчеркнула она.
Порядок обнародования чиновниками информации о своем благосостоянии действует в России уже не один год. Высокопоставленные госслужащие и парламентарии обязаны предоставить декларации о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля включительно (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля). После обработки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах соответствующих органов власти. Декларации о доходах депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва были опубликованы 14 апреля.