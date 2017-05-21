Безвозмездное оснащение КСОР ОДКБ может возобновиться в ближайшие годы

МИНСК, 21 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшие годы могут вернуться к реализации плана по безвозмездному оснащению национальных контингентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР). Об этом сообщил журналистам заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Ориентировочно реализация этого плана была приостановлена до 2018-2019 года", - отметил замгенсека ОДКБ.

Семериков уточнил, что этот план, одобренный государствами-членами ОДКБ, должен был вступить в силу в конце 2015 - начале 2016 годов. Он пояснил, что основные затраты по реализации этого плана ложились на Россию. "В связи с кризисом, санкциями (в отношении РФ - прим. ТАСС) реализация плана в части безвозмездных поставок была приостановлена", - сказал Семериков.

При этом он уточнил, что "по льготным внутригосударственным ценам поставки осуществляются". "Но не в таких объемах, как хотелось бы", - заключил заместитель генерального секретаря ОДКБ.