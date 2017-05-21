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Клинцевич: игра КНДР с огнем рано или поздно может плохо закончиться

Политика
21 мая, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Сенатор считает, что заявления Ким Чен Ына о превращение КНДР в ведущую ракетную державу Азии, не просто громкая фраза, а анонс дальнейших действий

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Очередной запуск ракеты КНДР вызывает обоснованную тревогу, игры с огнем рано или поздно могут плохо закончиться. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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© AP Photo/Ahn Young-joon

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"Очередной ракетный пуск, какими бы причинами его Пхеньян ни объяснял, несомненно, следует отнести к факторам, вызывающим обоснованную тревогу. И хотя уже можно сбиться со счета, называя число совершенных пусков, каждый такой случай воспринимается в мире как чрезвычайное происшествие, приближая одновременно руководство КНДР, что особенно опасно, к порогу безнаказанности", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Как считает сенатор, заявления Ким Чен Ына о превращение КНДР в ведущую ракетную державу Азии - это не просто громкая фраза, а своего рода анонс дальнейших действий. По словам Клинцевича, особенно тревожит не сам факт запуска ракет, а реакция на них США.

"Здесь с учетом сложной внутриполитической ситуации в самих США возможны любые неожиданности. Дональду Трампу для самоутверждения сейчас просто необходимы какие-то "маленькие победы", и очень жаль, что в КНДР этого не понимают", - сказал сенатор.

Вместе с тем, Клинцевич выразил надежду на то, что на этот раз все обойдется. "Но игра с огнем рано или поздно может закончиться очень плохо, о чем Россия неоднократно предупреждала как Пхеньян, так и Вашингтон, - альтернативы переговорам нет", - заключил сенатор.

По данным южнокорейских военных, КНДР в воскресенье произвела запуск одной ракеты, которая преодолела расстояние около 500 км в сторону Японского моря. Информации о типе ракеты не приводится.

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