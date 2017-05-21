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"Ъ": информационная инфраструктура РФ была готова противостоять вирусу WannaCry

Политика
21 мая, 22:36 дата обновления: 21 мая, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов отметил, что подобные угрозы информационной безопасности становятся все более изощренными и масштабными

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Критическая информационная инфраструктура была готова к отражению хакерской атаки вируса WannaCry, поэтому серьезного ущерба от него удалось избежать. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

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"Для надежной защиты собственной критической информационной инфраструктуры в соответствии с указом президента Российской Федерации последовательно создается государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации... Благодаря упомянутой государственной системе удалось избежать серьезного ущерба. Критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса", - сказал Храмов.

При этом он отметил, что подобные угрозы информационной безопасности становятся все более изощренными и масштабными.

Храмов считает, что ответственность за безопасность в киберпространстве должно нести государство.

"Когда что-то плохое происходит, к кому всегда обращается человек? К государству. В котором он, этот конкретный человек, проживает, за руководителей которого он установленным Конституцией порядком голосует и от представителей которого он ожидает защиты своих интересов. Поэтому государство обязано заниматься этим вопросом", - сказал Храмов, отметив, что если кибермошенники не будут нести наказание, то люди не смогут доверять своему правительству.

Храмов также рассказал, что только в 2016 году на информационные ресурсы РФ совершено более 50 млн кибератак. По сравнению с 2015 годом их число возросло более чем в три раза, причем более 60% из них осуществлялось из других стран. 

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.

Запросы США

Храмов также добавил, что США дважды обращались к России с запросами о хакерских атаках в ноябре 2016 и в начале текущего года. 

"Первый запрос поступил за неделю до ноябрьских выборов...Второй запрос, содержавший дополнительную информацию, пришел только в начале этого года. На него был оперативно дан развернутый ответ", - сказал Храмов, отметив, что при первом запросе российская сторона запросила дополнительную информацию так как в данных, приведенных в нем, не было конкретики.

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент России Владимир Путин 27 октября 2016 года, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их "истерией".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял об усталости от сообщений о "вмешательстве России в выборы США". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января 2017 года комментируя выводы американских спецслужб, назвал их "беспочвенными" и "любительскими"; в Москве "серьезно устали" от подобной "охоты на ведьм", добавил Песков.

 

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