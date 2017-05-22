Россия представит в Вене проект конвенции ООН по киберпреступности

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ВЕНА, 22 мая. /ТАСС/. Россия выступает за налаживание широкого международного сотрудничества в противодействии киберпреступности и намерена представить соответствующий проект конвенции ООН. Об этом заявил на открывшейся сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
"В последнее время особое значение приобретает задача противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, - отметил он. - Взаимодействие в данной сфере существенно затруднено в связи с отсутствием каких-либо единых международно-правовых подходов к его осуществлению".
Замглавы МИД РФ высказался в поддержку подготовки всестороннего исследования по киберпреступности с привлечением международных экспертов. "В качестве вклада РФ в совместную работу на этом направлении планируем провести 24 мая с участием ведущих российских экспертов презентацию проекта конвенции ООН о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности".