Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия представит в Вене проект конвенции ООН по киберпреступности

Политика
22 мая, 13:52 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 22, мая. /ТАСС

Замглавы МИД РФ высказался в поддержку подготовки всестороннего исследования по киберпреступности с привлечением международных экспертов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 22 мая. /ТАСС/. Россия выступает за налаживание широкого международного сотрудничества в противодействии киберпреступности и намерена представить соответствующий проект конвенции ООН. Об этом заявил на открывшейся сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"В последнее время особое значение приобретает задача противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, - отметил он. - Взаимодействие в данной сфере существенно затруднено в связи с отсутствием каких-либо единых международно-правовых подходов к его осуществлению".

Замглавы МИД РФ высказался в поддержку подготовки всестороннего исследования по киберпреступности с привлечением международных экспертов. "В качестве вклада РФ в совместную работу на этом направлении планируем провести 24 мая с участием ведущих российских экспертов презентацию проекта конвенции ООН о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
3
Россия и Турция подписали заявление о снятии ограничений в торговле
4
Суд обязал взыскать с Киркорова 499 тыс. рублей за долг по кредиту
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
В Кузбассе девочка выпрыгнула с зонтиком с четвертого этажа, подражая героине фильма
7
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама