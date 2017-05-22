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Доход главы СК РФ в 2016 году снизился до 7,9 млн рублей

Политика
22 мая, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В 2015 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал доход в размере 8,417 млн рублей

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Доход председателя Следственного комитета (СК) России генерала юстиции РФ Александра Бастрыкина в 2016 году составил 7,955 млн руб. Об этом говорится в опубликованных на сайте СК сведениях о доходах и имуществе руководителей ведомства и членов их семей. Таким образом, доход председателя Следственного комитета в минувшем году сократился (за 2015 год он был заявлен в размере 8,417 млн руб.).

Доход его супруги за прошлый год составил 4 млн руб. (за 2015 год - 3,8 млн руб.). Среди недвижимого имущества, заявленного в декларации, к квартире площадью 244,4 кв. м и даче площадью 294,3 кв. м, находящимся в пользовании главы СК, в 2016 году добавилась еще одна дача площадью 138,5 кв. м.

Доход первого заместителя главы СК - руководителя Главного военного следственного управления СК генерал-полковника юстиции Александра Сорочкина составил 5,9 млн руб. Он владеет автомобилем Toyota Lexus QX 460.

Возглавивший в марте этого года Главное следственное управление СК РФ (центральное следственное управление СК, расследует наиболее громкие дела, в том числе в отношении губернаторов и министров - прим. ТАСС) Эдуард Кабурнеев, возглавлявший до этого следственное управление СК по Дагестану, заявил о доходе за 2016 год в размере 3,6 млн руб.

Доход руководителя ГСУ СК по Москве генерал-майора юстиции Александра Дрыманова за 2016 год составил 3,01 млн руб. (он уменьшился по сравнению с 2015 годом вдвое - с 6,9 млн руб. в 2015 году). Он владеет автомобилем Mercedes-Benz ML 350, а также снегоходом Commander 600 E-TEC и снегоболотоходом Can-Am Outlander Max-ХТ 6.

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Декларация о доходах за 2016 год
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