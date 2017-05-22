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Грушко: "бряцание оружием" НАТО ухудшает безопасность самих стран альянса

Политика
22 мая, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

По словам постпреда России при НАТО, "натовские приготовления провоцируют и новую гонку вооружений"

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Бряцание оружием" со стороны НАТО ухудшает безопасность самих стран альянса, прежде всего тех, кто поспешил объявить себя прифронтовыми государствами. Об этом заявил в интервью "Российской газете" постпред России при НАТО Александр Грушко.

"Не подлежит сомнению, что будут предприняты все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности России в условиях натовских развертываний, - сказал Грушко. - У нас есть для этого необходимый потенциал". По его словам, эти меры известны, о них неоднократно говорилось в выступлениях руководителей страны и Минобороны России.

"Откровенно говорим натовцам о наших шагах на заседаниях Совета Россия - НАТО, - отметил дипломат. - Указываем на опасность предпринимаемых ими действий, которые мы не можем и не будем игнорировать".

"В НАТО должны понимать, что все эти ротации, драгунские марши, череда нескончаемых учений, одним словом, "бряцание оружием" не только создают угрозу европейской безопасности в целом, но и ухудшают безопасность самих членов альянса, прежде всего тех, кто поспешил объявить себя прифронтовыми и всеми силами добиваются еще большего иностранного военного присутствия на своих территориях, - подчеркнул постпред РФ. - Эти натовские приготовления провоцируют и новую гонку вооружений".

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