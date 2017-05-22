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Грушко: в НАТО понимают опасность прекращения политдиалога с Россией

Политика
22 мая, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Постпред России при альянсе отметил, что Москва к такому диалогу готова, но на основе равноправия и взаимного уважения интересов

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. НАТО понимает опасность прекращения политического диалога с Россией, необходимо искать пути деэскалации. Об этом заявил в интервью "Российской газете", постпред России при альянсе Александр Грушко.

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"Вместе с тем в НАТО понимают опасность прекращения политдиалога с Россией, - отметил дипломат. - После почти двухгодичной паузы в прошлом году возобновились заседания Совета Россия - НАТО на уровне постоянных представителей".

"Никуда не уйти от того, что состояние отношений России и НАТО как крупнейших военно-политических факторов на континенте определяет качество европейской и международной безопасности, - обратил внимание Грушко. - И сегодня для многих европейцев становится все более очевидно, что конфронтация не отвечает интересам ни России, ни западных стран. Необходимо искать пути деэскалации".

Москва к такому диалогу готова, но "на основе равноправия и взаимного уважения интересов".

"Важно, чтобы этот диалог приносил конкретные результаты, - сказал он. - Имею в виду прежде всего восстановление системных каналов общения по военной линии, в том числе на уровне экспертов. Здесь пока никакого движения нет. НАТО цепляется за валлийские решения". По словам посла, все это оборачивается "растратой ресурсов и "упущенными выгодами" в плане выхода на совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего в области борьбы с международным терроризмом".

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