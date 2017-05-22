Доходы губернатора Петербурга за год снизились почти на 1 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко по итогам 2016 года снизились почти на 1 млн рублей, а у его супруги выросли на 35,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Смольного.
"Общая сумма задекларированного дохода за 2016 год составила чуть более 6,18 млн рублей", - говорится в документе. В собственности губернатора по-прежнему остались пять земельных участков под индивидуальное строительство общей площадью почти 3 тыс. кв. м и жилой дом с постройками, а также квартира в пользовании. Доходы супруги градоначальника увеличились на 35,5 тыс. рублей и составили 234,56 тыс. рублей. Из недвижимости у нее по-прежнему квартира в собственности, а жилой дом, еще одна квартира и пять земельных участков - в пользовании.
Никаких транспортных средств или других источников получения дохода в декларациях губернатора и его супруги не значится.
Ранее также были опубликованы сведения о доходах вице-губернаторов и других членов городского правительства. Самым богатым оказался вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Александр Говорунов, заработавший почти 17 млн рублей. Наименьший доход отмечен у главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского - 2,1 млн рублей.
По итогам 2015 года Полтавченко заработал 7,1 млн рублей, а супруга - 199 тыс. рублей. В семейной собственности не было ни одного транспортного средства. При этом губернатор владел пятью земельными участками под индивидуальное жилищное строительство общей площадью почти 3 тыс. кв. метров и жилым домом, а в пользовании была квартира. У супруги в собственности была только квартира, а жилой дом, квартира и пять земельных участков в пользовании. Вся недвижимость находилась на территории России.