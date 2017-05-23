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Матвиенко: обновление состава СФ полезно, два срока - оптимально для сенатора

Политика
23 мая, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

При этом Валентина Матвиенко отметила, что некоторые сенаторы успешно выполняют свои обязанности в течение более длительного времени

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Обновление состава Совета Федерации не самоцель, однако, может быть полезным. Такое мнение высказала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Значительное обновление Совета Федерации для нас отнюдь не самоцель. Право делегировать сенаторов - это компетенция исключительно органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ. И никто не должен вмешиваться в этот процесс. Тем не менее, обновление полезно", - сказала Матвиенко в интервью газете "Известия".

По ее словам, два срока - "оптимальное время работы сенатора", но могут быть и исключения. "Некоторые успешно выполняют свои обязанности в течение и более длительного времени. Они активны, с огромным опытом, инициативны, пользуются авторитетом и влиянием как в палате, так и в своих регионах", - подчеркнула спикер.

Она отметила, что после сентябрьских выборов в Совет Федерации придут новые сенаторы. "Образно говоря, вольется свежая кровь. В связи с этим хочу сказать, что, когда коллеги впервые избрали меня председателем палаты, сенаторский корпус был существенно иной. Не хочу никого обидеть, но тот и этот состав палаты - как разные планеты. Говорю это искренне. Сегодня в СФ реальные представители регионов, люди, хорошо знающие обстановку на местах, заряженные на активную деятельность", - сказала Матвиенко.

Она также напомнила, что у президента есть право направлять в Совет Федерации по его квоте до 10% сенаторов, представляющих федеральную власть, - 17 человек. "Когда президент России примет конкретное решение по составу в рамках квоты, он скажет об этом. Не думаю, что будут назначены сразу все 17 сенаторов. Скорее всего, назначения будут идти постепенно", - отметила Матвиенко.

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Матвиенко, Валентина Ивановна
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