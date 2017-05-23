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Кабмин вносит в ГД законопроект об увеличении штрафов за предоставление услуг нелегалам

Политика
23 мая, 7:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Административные штрафы для физических лиц планируется увеличить на 1 тыс. рублей, для должностных лиц - на 10 тыс. рублей, для юридических лиц - на 200 тыс. рублей

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на увеличение административной ответственности в виде штрафа за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания или проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано во вторник на сайте правительства.

В частности, административные штрафы за предоставление жилья, транспорта и других услуг нелегальным мигрантам для физических лиц предлагается увеличить с 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 40 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц штраф будет увеличен с 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконной миграции и ставит перед собой цель обеспечить национальную безопасность в России, отмечается на сайте правительства.

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