Кабмин вносит в ГД законопроект об увеличении штрафов за предоставление услуг нелегалам

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на увеличение административной ответственности в виде штрафа за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания или проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано во вторник на сайте правительства.
В частности, административные штрафы за предоставление жилья, транспорта и других услуг нелегальным мигрантам для физических лиц предлагается увеличить с 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 40 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц штраф будет увеличен с 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконной миграции и ставит перед собой цель обеспечить национальную безопасность в России, отмечается на сайте правительства.