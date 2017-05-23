Заседание Высшего госсовета РФ и Белоруссии пройдет 30 июня в Москве

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии пройдет 30 июня в Москве, подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да. Подготовка ведется", - ответил представитель Кремля на вопрос, намечено ли заседание ВГС в Москве 30 июня.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что "в конце июня состоится Форум регионов Беларуси и России, который проходит под патронажем наших президентов". "30 июня состоится заседание ВГС Союзного государства", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Макей также проинформировал, что проведению ВГС будет предшествовать заседание коллегии МИД Белоруссии и России, которое пройдет в Москве. "Мы будем обсуждать ряд актуальных вопросов нашего взаимодействия", - заявил министр.