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Песков: предвыборной кампании нет в повестке Кремля

Политика
23 мая, 14:49 UTC+3

Официальный представитель Кремля посоветовал журналистам обратить внимание на напряженный ежедневный рабочий график президента

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КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. В Кремле не ведется обсуждений предвыборной кампании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о якобы намерении Владимира Путина баллотироваться не от партии "Единая Россия", а самовыдвиженцем.

"Нет предвыборной кампании", - сказал Песков. "Ведется обычная работа", - сказал он, посоветовав журналистам обратить внимание на напряженный ежедневный рабочий график президента. "Нет таких раздумий (о способе выдвижения)", - добавил Песков.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что такой вариант сценария президентской кампании (самовыдвижение)обсуждается во внутриполитическом блоке администрации президента.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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