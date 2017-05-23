Песков: предвыборной кампании нет в повестке Кремля

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. В Кремле не ведется обсуждений предвыборной кампании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о якобы намерении Владимира Путина баллотироваться не от партии "Единая Россия", а самовыдвиженцем.

"Нет предвыборной кампании", - сказал Песков. "Ведется обычная работа", - сказал он, посоветовав журналистам обратить внимание на напряженный ежедневный рабочий график президента. "Нет таких раздумий (о способе выдвижения)", - добавил Песков.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что такой вариант сценария президентской кампании (самовыдвижение)обсуждается во внутриполитическом блоке администрации президента.