Путин назначил послом России в Южной Осетии Марата Кулахметова

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Южной Осетии Марата Кулахметова, освободив от этой должности Эльбруса Каргиева. Соответствующие указы подписаны 23 мая и опубликованы на официальном портале правовой информации.
"Назначить Кулахметова Марата Минюровича чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Южная Осетия", - говорится в тексте указа.
Ранее, согласно данным на сайте МИД РФ, Кулахметов был советником министра иностранных дел РФ. Имел ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.