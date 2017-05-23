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Путин назначил послом России в Южной Осетии Марата Кулахметова

Политика
23 мая, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Ранее Кулахметов был советником министра иностранных дел РФ

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Южной Осетии Марата Кулахметова, освободив от этой должности Эльбруса Каргиева. Соответствующие указы подписаны 23 мая и опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Назначить Кулахметова Марата Минюровича чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Южная Осетия", - говорится в тексте указа.

Ранее, согласно данным на сайте МИД РФ, Кулахметов был советником министра иностранных дел РФ. Имел ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

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