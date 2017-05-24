Путин проведет две международные встречи и два совещания

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Рабочий график президента России Владимира Путина будет весьма напряженным. Глава государства проведет несколько встреч и совещаний, а также примет участие в церемонии вручения государственных наград.

Международные встречи

В первой половине дня глава государства примет президента Македонии Гёрге Иванова, который прибудет в Москву с рабочим визитом для участия в церемонии вручения присужденной ему Фондом единства православных народов премии им. Святейшего Патриарха Алексия II. Как сообщала пресс-служба Кремля, "ожидается, что главы государств обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества". Планируется также обмен мнениями по актуальной региональной тематике, прежде всего - ситуации в балканском регионе.

Во второй половине дня Путин встретится в Кремле со спецпосланником президента Южной Кореи Со Ён Гилем. Как отметил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава российского государства обсудит с представителем Сеула подготовку визита нового главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Россию. Коме того, как добавил Песков, Со Ён Гиль "привезет некие соображения, некие месседжи от своего президента".

Он напомнил, что инициатива направить спецпосланника возникла в ходе телефонного разговора двух лидеров 12 мая. Аналогичные контакты у Южной Кореи уже состоялись в ряде других столиц, в том числе в Токио, добавил представитель Кремля.

22 мая телеканал KBC информировал, что в Москве Сон Ён Гиль намерен передать президенту РФ послание южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. По информации телеканала, в послании содержится ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе касающихся поставок природного газа. Помимо этого, южнокорейская сторона надеется обсудить ядерную проблему КНДР.

Госнаграды и совещания

Кроме того, Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле. Как сообщала пресс-служба президента, "около тридцати выдающихся россиян, работающих в сфере науки, культуры, здравоохранения, спорта, промышленности, получат из рук президента ордена и знаки о присвоении почетных званий".

Затем Путин проведет очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет вопрос повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы. Помимо этого, будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем.

"Чуть позже, на совещании по экономическим вопросам, глава государства обсудит с руководителями министерств и ведомств новые инструменты поддержки экономической активности в Российской Федерации и перспективы инвестиционно-технологического развития страны", - добавили в Кремле.

Встреча с патриархом

Владимир Путин также планирует встретиться и с патриархом Московского и всея Руси Кириллом по случаю дня тезоименитства, сообщил накануне Песков. В прошлом году глава государства 24 мая принимал предстоятеля Русской православной церкви в Кремле. Он пожелал патриарху всего самого хорошего и преподнес ему памятный подарок - картину с изображением соборов Московского Кремля.

В России 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, когда вспоминают святых Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и создали славянскую азбуку, находясь в греческом монастыре. Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке. Новый алфавит получил название "кириллица" по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом, а помогал ему в деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Тезоименитством исторически называли день именин высокопоставленной особы. Это слово употребляется применительно к именинам православных патриархов.