Медведев во второй половине 2017 года планирует посетить Китай

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во второй половине 2017 года планирует посетить КНР для переговоров с китайским коллегой. Об этом сообщили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Во второй половине года планируется официальный визит в КНР председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, в рамках которого пройдет 22-я регулярная встреча глав правительств двух стран", - информировали в дипведомстве.
Встречу глав правительств России и Китая "предварят заседания четырех "больших" межправкомиссий на уровне вице-премьеров по энергетическому, инвестиционному, гуманитарному сотрудничеству и входящих в их состав нескольких десятков подкомиссий и рабочих групп по подготовке регулярных встреч глав правительств, отметили в МИД РФ. "Намечено проведение очередного раунда двусторонних консультаций по стратегической безопасности, а также по вопросам взаимодействия в сфере безопасности, правопорядка и юстиции", - констатировали в министерстве.
График встреч глав государств, а также контактов на высоком политическом уровне будет обсуждаться в ходе встречи глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И, которая состоится в Москве в ходе официального визита китайского министра, запланированного на 25-26 мая. "В ходе переговоров 26 мая особое внимание министры уделят двустороннему сотрудничеству в международных делах, которое является одной из важнейших составляющих российско- китайского стратегического партнерства", - заметили в министерстве.
Как добавили в российском дипведомстве, Лавров и Ван И "проведут также обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных глобальных и региональных вопросов, включая положение на Корейском полуострове, обстановку на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также в Афганистане". "Наши страны придерживаются близких или совпадающих подходов к большинству международных проблем и намерены продолжать тесно координировать свои внешнеполитические шаги", - подчеркнули в МИД РФ.