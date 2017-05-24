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Володин поручил подготовить проект обращения к ПА ОБСЕ о защите прав граждан на Украине

Политика
24 мая, 11:01 UTC+3 МОСКВА 24, мая. /ТАСС

В Госдуме хотят предложить ОБСЕ потребовать от Киева немедленно отменить все дискриминационные нормы

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить проект обращения нижней палаты к Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ с призывом защитить права граждан на Украине.

Так он отреагировал на выступление депутата от фракции "Единая Россия" Евгения Ревенко, который предложил принять такое обращение и обратить внимание ОБСЕ на нарушение базовых норм и свобод на Украине, а также потребовать от Киева немедленно отменить все дискриминационные нормы.

"Защита прав граждан - это мандат ПА ОБСЕ. Мы с вами участвуем в работе ПА ОБСЕ. Мы имеем полное право предложить принять это решение. Просьба подготовить соответствующий проект и раздать в зале", - заявил Володин.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко ("Единая Россия"), выступая от фракции, напомнил о последних решениях в Киеве о блокировке российских интернет-ресурсов и принятии нормы, обязывающей украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75% эфира на украинском языке. По его словам, таким образом на Украине нарушены права не менее 25 млн ее граждан.

"Я считаю, что мы с вами не должны оставаться в стороне. Поэтому предлагаю сегодня подготовить обращение от имени Государственной думы председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ госпоже Кристин Муттонен, в которой обратить внимание на вызывающее нарушение базовых норм и свобод на Украине и предложить ПА ОБСЕ потребовать от Киева немедленно отменить все дискриминационные нормы", - заявил Ревенко.

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